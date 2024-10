La Sicilia agli Oscar del Turismo 2024: Ragusa è la destinazione con la migliore offerta enogastronomica

La cerimonia di premiazione “Italia Destinazione Digitale” 2024, organizzata da The Data Appeal Company – Gruppo Almawave, si è svolta oggi nell’ambito del TTG Travel Experience a Rimini, uno degli eventi più importanti per la promozione del turismo internazionale in Italia. Questo premio, giunto alla nona edizione, riconosce le regioni e destinazioni turistiche che si sono distinte per la loro reputazione online, misurata attraverso milioni di recensioni e commenti raccolti da turisti su vari punti di interesse in Italia.

Il Veneto ha la migliore reputazione online

Il Veneto ha vinto il premio per la Migliore Reputazione online, seguito dalla Basilicata e dal Trentino. Ragusa, in Sicilia, si è distinta per la Migliore Offerta Enogastronomica, mentre Peccioli, in Toscana, ha vinto il titolo di Borgo più Amato d’Italia.

Altri premi significativi includono il Destination Sustainability Index, andato al Trentino, e l’Inclusivity Index, conferito alla Lombardia. Il Parco della Maiella in Abruzzo è stato riconosciuto come la destinazione più amata dai turisti stranieri, mentre la Puglia ha ottenuto il Premio Speciale Almawave Smart Destination per l’innovazione nella gestione turistica.

Un calo nel 2024 dovuto all’aumento dei prezzi

L’evento ha anche presentato il report “Tutti i dati d’Italia 2024”, che evidenzia un calo nel numero di punti di interesse turistico e recensioni online rispetto all’anno precedente, probabilmente dovuto all’aumento dei prezzi e alla diminuzione del turismo interno. Tuttavia, le presenze straniere sono in aumento, con una particolare crescita tra turisti americani, tedeschi, francesi e coreani.

Il turismo italiano continua a registrare un alto livello di soddisfazione tra i visitatori stranieri, con un punteggio medio di 84/100, ma ci sono margini di miglioramento in aspetti come il rapporto qualità-prezzo e l’accessibilità delle attrazioni.

