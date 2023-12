La scuola studia il Liberty di Modica. Approvato il progetto della “Raffaele Poidomani”.

Le ville in stile liberty, sparse nelle aree rurali del Modicano con tutta la loro bellezza, seppure in alcuni casi un po’ sbiadita, saranno “studiate” dagli alunni dell’Istituto “Raffaele Poidomani”, da due anni affidato alla direzione della professoressa Veronica Veneziano. Grande soddisfazione fra il corpo docente a conclusione della fase di approvazione della proposta progettuale relativa all’iniziativa “Riscopriamo il Liberty”. Ciò nell’ambito degli interventi regionali in favore delle Istituzioni scolastiche secondarie statali di primo e secondo grado della Sicilia per l’anno scolastico 2023/2024 in applicazione di una recente circolare dell’Assessorato regionale alla pubblica istruzione del novembre scorso.

C’è grande soddisfazione in ambito scolastico.

“Le mie congratulazioni vanno ai docenti Margherita Roccasalva, Maria Spadola e Giovanni Battaglia che hanno profuso il loro impegno nel formulare il progetto che sarà realizzato nel corso del corrente anno scolastico e che permetterà agli studenti di apprezzare una parte dell’immenso patrimonio artistico e architettonico presente nel nostro territorio – spiega la dirigente scolastica dell’Istituto Raffaele Poidomani – è un lavoro al quale teniamo molto e che ci permetterà di conoscere la geografia del Liberty a Modica. Questo lavoro di ricerca ci impegnerà per tutto l’anno scolastico e sarà patrimonio della città”.

Modica, così come anche Ispica, attendono che il Liberty ibleo venga fregiato del marchio Unesco.

Una proposta in tal senso, nei mesi scorsi, è stata avanzata dallo studioso Corrado Monaca prendendo spunto dalla bellezza di due siti dell’area sud-orientale della provincia iblea, palazzo Bruno di Belmonte a Ispica ed il Villino Tantillo a Modica. Entrambe attribuiti, nella lettura del tipico linguaggio architettonico del liberty, all’architetto palermitano Ernesto Basile.