La scuola scende in campo per gli animali: raccolta di cibo per cani e gatti randagi

Un gesto di solidarietà che unisce scuola, istituzioni e volontariato per sostenere gli animali più fragili del territorio. A Ragusa prende il via il progetto solidale “La scuola che si prende cura”, promosso dal Comune, dall’Istituto Comprensivo Quasimodo-Ventre e dall’associazione LEIDAA Iblea, con l’obiettivo di raccogliere cibo destinato ai cani e ai gatti randagi presenti in città.

Le giornate di raccolta sono in programma il 30 e il 31 marzo 2026 nei plessi scolastici dell’istituto Quasimodo-Ventre, dove studenti, famiglie e cittadini potranno donare croccantini, cibo secco e umido per cani e gatti. L’iniziativa punta a coinvolgere attivamente la comunità scolastica e la cittadinanza in un gesto concreto di solidarietà verso gli animali.

Il materiale raccolto sarà successivamente distribuito per sostenere le colonie feline presenti sul territorio comunale e i tutor che seguono i cani reimmessi, figure fondamentali che ogni giorno si occupano della cura, dell’alimentazione e del monitoraggio degli animali randagi.

La distribuzione avverrà secondo criteri chiari e trasparenti, tenendo conto delle colonie feline registrate, dei tutor dei cani reimmessi e del numero indicativo di animali seguiti. Un sistema organizzato che sarà gestito con il supporto operativo dell’associazione LEIDAA Iblea, impegnata da tempo nella tutela degli animali sul territorio.

«Questo progetto rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni, scuola e volontariato – ha dichiarato l’assessore alla Tutela degli Animali Andrea Distefano –. Educare i più giovani al rispetto degli animali significa educarli alla responsabilità verso il territorio e verso la comunità».

Secondo l’assessore, iniziative come questa trasformano un momento educativo in un gesto concreto di solidarietà, sostenendo chi ogni giorno si prende cura delle colonie feline e dei cani reimmessi.

«Ringrazio l’intera comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo Quasimodo-Ventre, l’associazione LEIDAA Iblea e i consiglieri comunali che si sono interessati all’iniziativa – ha aggiunto Distefano –. Insieme stiamo costruendo un percorso di educazione al rispetto degli animali, alla responsabilità e alla cittadinanza attiva. Un piccolo gesto che contribuisce a rendere la nostra città più attenta, consapevole e solidale verso tutti gli esseri viventi».

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