La sciclitana Annalisa Monteforte a Sanremo per il concorso “Bouquet Festival di Sanremo 2025”

Nel concorso, cui partecipato dodici finalisti, verranno scelti i bouquet che verranno donati ai partecipanti al festival. Scicli si conferma città del fiore, non solo nella coltivazione ma anche e soprattutto nella creazione di bouquet e composizioni floreali di indubbia delicatezza e bellezza. Ed oggi sarà a Scicli grazie all’arte di Annalisa Monteforte che è fra i dodici concorrenti selezionati in occasione della nona edizione del Concorso “Bouquet Festival di Sanremo 2025”. La giovane fiorista sciclitana è la titolare di “Fioreria Annalisa” sita in viale 1° Maggio al villaggio Jungi di Scicli.

I bouquet saranno in esposizione oggi al Forte di Santa Tecla, patrimonio storico della città di Sanremo con vista sul mare, con ingresso libero dalle 15 alle 19 di oggi.

In chiusura la proclamazione del vincitore che contribuirà alla creazione dei bouquet donati sul palco dell’Ariston a cantanti ed ospiti. Il tema di quest’edizione è “I fiori nell’Arte”. I concorrenti si sfideranno nella creazione di 2 bouquet dal titolo “Barocco e impressionismo” e “Modernismo e cubismo”. Grande la soddisfazione per la giovane Annalisa Monteforte: “sono felice di rientrare tra i dodici finalisti e di trovarmi a Sanremo in occasione di questo evento – sono le sue parole – una bella soddisfazione è poter portare il nome della mia città, Scicli, nella mitica Città dei Fiori quale è Sanremo”. Da tutta Italia i concorrenti partecipanti al concorso: da Santa Lucia di Piave in provincia di Treviso, Da Dalmine in provincia di Bergamo, da Galatina in provincia di Lecce, da Torremaggiore in provincia di Foggia, da Orzinuovi in provincia di Brescia, da Acerra in provincia di Napoli, da Carini in provincia di Palermo, da Biella, da Curtatone in provincia di Mantova, da Cassino in provincia di Frosinone, da Barletta, Andria, Trani e Bisceglie in Puglia.

