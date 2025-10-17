La Scherma Modica in pedana a Terni e Catania per qualificazioni nazionali 2025

Entra nel vivo la stagione agonistica della Conad Scherma Modica, impegnata questo weekend su due fronti cruciali per le qualificazioni nazionali di fioretto e spada. Gli atleti cremisi gareggeranno a Terni e Catania, pronti a conquistare un posto nelle fasi nazionali previste a novembre.

Terni ospita la 1ª Prova di Qualificazione Zona 2 di fioretto

Sabato, la città umbra ospiterà la prova maschile di fioretto, con Leonardo Aprile, Andrea Cartia e Francesco Spampinato in pedana, seguiti dal maestro Leandro Giurdanella. Tra i 141 iscritti, solo i primi 36 accederanno alla Prova Nazionale Assoluta di Roma.

Domenica sarà il turno delle fiorettiste, con Ottavia Iacono, Carla Scarso e Cecilia Raunisi in gara tra 84 partecipanti. Il traguardo è ambizioso: entrare tra i 28 posti disponibili per la fase nazionale, conquistando così la possibilità di rappresentare la Conad Scherma Modica a livello nazionale.

Catania accoglie le qualificazioni regionali di spada

Parallelamente, a Catania, il Palazzetto del Centro Universitario Sportivo ospiterà le prove regionali di spada per le categorie cadetti e giovani. Sabato, scenderanno in pedana Giorgiopaolo Schembari e Francesco Avola, seguiti dal maestro Giancarlo Puglisi, alla ricerca del pass per la fase nazionale.

Domenica toccherà di nuovo a Schembari, affiancato da Gianmarco Cataudella nella gara giovani maschile, mentre nella prova femminile under 20 sarà impegnata Sofia Lucifora.

Formazione e collaborazione internazionale: il maestro Puglisi a Capo Verde

Non solo gare: il maestro Giancarlo Puglisi ha recentemente rientrato da Capo Verde, dove ha condotto uno stage di formazione tecnica nell’ambito della collaborazione tra la Federazione Italiana Scherma e la Federazione Capoverdiana. L’iniziativa ha coinvolto 18 partecipanti, tra tecnici e atleti, e ha riguardato sia la scherma olimpica che quella paralimpica, inclusa la disciplina in carrozzina e per non vedenti.

Lo stage internazionale testimonia l’impegno della Conad Scherma Modica nel diffondere e sviluppare la scherma su più fronti, combinando prestazioni agonistiche e formazione di alto livello.

