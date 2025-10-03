La scherma Modica in pedana a Milano per il 5° Trofeo Internazionale Non Vedenti

Tutto pronto a Milano per il 5° Trofeo Internazionale di Scherma Non Vedenti “Città di Milano”, un evento che coniuga sport, inclusione e grande spettacolo. La manifestazione, organizzata dall’Accademia Scherma Milano in collaborazione con la Conad Scherma Modica e la Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano, con il patrocinio di istituzioni e partner privati, è ormai un punto di riferimento internazionale della scherma paralimpica.

Come da tradizione, la competizione sarà anticipata dal workshop “Sport & Disabilità… in punta di fioretto”, in programma venerdì 3 ottobre presso la Sala Stoppani dell’Istituto dei Ciechi. Un momento di riflessione che vedrà protagonisti atleti paralimpici e rappresentanti del mondo sportivo e politico, impegnati a raccontare esperienze e progetti legati all’inclusione, ai benefici della pratica sportiva e al ruolo dello sport come strumento di cambiamento sociale.

La parte agonistica prenderà il via sabato 4 ottobre nelle sale dell’Accademia Scherma Milano, con la partecipazione di atleti provenienti da tutta Europa. A rappresentare la Conad Scherma Modica ci saranno Antonio Carnazza e Carmelo Gurrieri, impegnati nella prova di spada maschile.

Il Trofeo, giunto alla sua quinta edizione, si inserisce nel progetto promosso dalla Federazione Italiana Scherma (FIS), che ha avuto un ruolo pionieristico nello sviluppo e nella regolamentazione della scherma per non vedenti. L’obiettivo è ambizioso: diffondere la disciplina a livello internazionale e favorirne l’ingresso futuro nel programma delle Paralimpiadi.

Alla guida dell’organizzazione ci sono il maestro Lorenzo Radice, direttore tecnico dell’Accademia Scherma Milano, e il maestro Giancarlo Puglisi della Scherma Modica, referente nazionale FIS per la scherma non vedenti, che insieme hanno dato vita a un evento sempre più riconosciuto come modello di sport per tutti. Quest’anno, inoltre, il Trofeo rientra ufficialmente tra le manifestazioni che precedono i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026.

