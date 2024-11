La Scherma Modica celebra 40 anni di attività

La Scherma Modica celebra i suoi 40 anni di attività, un traguardo straordinario che racconta una storia di passione, dedizione e successi. Fondata nel novembre del 1983 dal maestro Giorgio Scarso, la società nacque come un’idea visionaria per promuovere la scherma in città. Oggi, è diventata un punto di riferimento nel panorama nazionale della disciplina olimpica più medagliata.

Un sogno diventato realtà

Il primo corso promozionale, avviato nella palestra dell’istituto magistrale di Modica, coinvolse un piccolo gruppo di giovani curiosi. Da quel momento, con determinazione e visione, il maestro Scarso trasformò un’intuizione audace in una realtà consolidata. La sala scherma più a sud d’Italia è riuscita, nonostante le difficoltà logistiche, a guadagnarsi un ruolo da protagonista, dimostrando che impegno e passione possono superare ogni ostacolo.

Una grande famiglia

Il successo della Scherma Modica non è solo merito del maestro Scarso, ma anche dello staff tecnico e dirigenziale che negli anni ha contribuito alla crescita del progetto. Fondamentale il supporto delle famiglie degli atleti, che hanno accompagnato i loro figli in gare in tutta Italia, e degli sponsor privati che hanno creduto nella società. Importante anche il riconoscimento delle Amministrazioni pubbliche, che hanno sempre sostenuto il ruolo sociale ed educativo della Scherma Modica.

Un ricco palmarès e nuovi obiettivi

Questi 40 anni di attività sono stati caratterizzati da numerosi successi sportivi, con atleti che hanno calcato le pedane del Castello e poi del PalaMoak, e che hanno rappresentato Modica a livello nazionale e internazionale. Recentemente, i fiorettisti della società si sono distinti nella prova di qualificazione assoluta centro-sud a Terni: Fernando Scalora e Francesco Spampinato hanno raggiunto rispettivamente il 12º e il 14º posto, conquistando il pass per la prova nazionale assoluta a Bastia Umbra. Anche i fratelli Edoardo e Leonardo Aprile hanno ottenuto la qualificazione, confermando l’eccellenza della società.

Una festa per celebrare la storia

Per festeggiare questo importante anniversario, è stato programmato un momento di celebrazione a fine dicembre, al termine dell’intensa attività agonistica. Sarà un’occasione per riunire atleti, famiglie, sostenitori e l’intera città, spegnendo simbolicamente le 40 candeline di una storia che continua a scrivere pagine di sport e passione.

Un esempio di come la scherma possa essere non solo una disciplina olimpica, ma anche un’agenzia educativa e un orgoglio per il territorio. Buon compleanno, Scherma Modica!

© Riproduzione riservata