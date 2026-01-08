La Runnig Ispica ad Aci Castello per il Run2Castles 2026: 14 gli atleti ispicesi partecipanti

La sfida dei due castelli: da quello di Aci Castello a quello di Catania con il Castello Ursino. Sono stati 542 gli atleti che hanno partecipato alla manifestazione su strada che si presenta come la prima gara podistica del calendario 2026. Il tracciato, in gran parte invariato rispetto allo scorso anno, ha visto la partenza dal Castello Normanno di Aci Castello e l’arrivo al Castello Ursino di Catania, per una distanza complessiva di 10,5 km. La gara ha toccato nel so percorso i luoghi più iconici della città: via Antonello da Messina, Lungomare della Scogliera, Lungomare Artale Alagona, viale Ruggero di Lauria, piazza Europa, viale Africa e via VI Aprile (Passiatore), per poi concludersi nello scenario storico del Castello Ursino con un finale di grande impatto tecnico e scenografico. Ottimi i piazzamenti ed altrettanto ottimi i tempi dei quattordici atleti ispicesi: Danilo Iacono (SM35) – 39:45; Carmelo Padova (SM55) – 41:11; Orazio Gisabella (SM60) – 44:06; Francesco Giunta (SM45) – 46:10; Ignazio D’Andrea (SM55) – 50:30; Claudio Cormaci (SM35) – 53:40; Andrea Leonardi (SM50) – 53:43; Giovanna D’Andrea (SF50) – 54:00; Carlo Peluso (SM55) – 54:36; Rosario Molino (SM60) – 56:37; Giuseppe Pitino (SM60) – 1:00:00; Maurizio Forte (SM55) – 1:01:44.

