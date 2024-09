La Regione Siciliana assegna oltre un milione di euro al distretto sociosanitario 44: Ragusa è il Comune capofila

Una notizia positiva per i Comuni del Distretto Socio-Sanitario 44, di cui Ragusa è il Comune capofila. La Regione Siciliana, tramite l’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, ha approvato il Piano di Attuazione Locale (PAL) 2022 legato al Quota Servizio Fondo Povertà. Grazie a questo, al Distretto è stata assegnata la somma di 1.056.455,07 euro, che consentirà ai Comuni di potenziare i servizi a sostegno delle persone e delle famiglie in difficoltà economica.

Un traguardo importante

In aggiunta, la Regione ha anche approvato la richiesta di rimodulare i fondi assegnati per i PAL degli anni precedenti (2018, 2019, 2020, 2021). Questa rimodulazione permetterà di utilizzare le risorse in modo più mirato ed efficace.

Elvira Adamo, assessora alle Politiche per l’Inclusione, Servizi Sociali e Pari Opportunità del Comune di Ragusa, ha sottolineato l’importanza di questo traguardo, raggiunto grazie alla collaborazione tra i Comuni del Distretto e al coordinamento del Settore Servizi Sociali di Ragusa. L’assessora ha inoltre evidenziato che il riconoscimento da parte dell’Assessorato Regionale rappresenta una forte motivazione per continuare a lavorare a sostegno delle fasce più fragili della popolazione.

