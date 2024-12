La Regione acquista Casa Quasimodo

La recente approvazione della manovra finanziaria regionale da parte dell’Assemblea Regionale Siciliana (ARS) include un’importante novità per il patrimonio culturale siciliano: lo stanziamento di 400 mila euro per l’acquisto della Casa-Museo Salvatore Quasimodo a Modica.

La Casa-Museo, luogo simbolo della cultura siciliana e italiana, rappresenta un tassello fondamentale della memoria storica e letteraria. Qui nacque Salvatore Quasimodo, autore di fama internazionale e vincitore del Premio Nobel per la Letteratura.

Un progetto di valorizzazione turistica

L’acquisizione dell’immobile apre la strada a un progetto ambizioso per creare un’esperienza turistica integrata che colleghi i luoghi più iconici della città, ovvero l’accesso diretto dal Castello dei Conti, in quanto il biglietto per il Castello includerà l’ingresso al giardino di Casa Quasimodo e alla casa natale e dalla Casa-Museo i visitatori potranno raggiungere, attraverso i caratteristici vicoli modicani, Il Corso Umberto e la Chiesa di San Pietro.

“Da anni la Regione era in trattativa con i proprietari dell’immobile per la sua acquisizione. Finalmente siamo riusciti ad acquistare l’intera proprietà, che comprende non solo la casa attualmente adibita a museo, ma anche il piano terra e il caratteristico aggrottato con giardino, esteso fino alla torre dell’orologio, simbolo di Modica”, ha dichiarato l’on. Ignazio Abbate.

