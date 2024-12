La ragusana Marcella Giulia Pace è “eccellenza di Sicilia”. Ha ricevuto il premio Sikelos

Si è svolta sabato 30 novembre alle ore 10 a Catania l’edizione targata 2024 del Premio Sikelos. La cerimonia di premiazione, per le dieci “Eccellenze di Sicilia”, ha avuto luogo a Palazzo degli Elefanti.

Sono intervenuti, per i saluti istituzionali vari rappresentanti a partire dal sindaco Trantino. La cerimonia è stata moderata da Marcello Proietto Di Silvestro.

Cos’è il Premio Sikelos

Il Premio Sikelos è un evento annuale organizzato dall’omonima associazione, guidata dal presidente Andrea Finocchiaro, dal vicepresidente Natale Spolverino e dal segretario Giuseppe Milazzo. Durante la cerimonia, le amministrazioni comunali delle diverse province siciliane designano le “Eccellenze di Sicilia”, figure che si sono distinte nel valorizzare il territorio attraverso il loro impegno in ambito professionale, culturale e sociale.

Le parole del Presidente Finocchiaro

“Sono profondamente onorato di annunciare che oggi, in occasione del 4° Premio Sikelos, abbiamo premiato 10 eccellenze siciliane. Questi individui straordinari hanno portato in alto il nome della Sicilia, dimostrando il valore e il talento dei siciliani in vari campi. Il loro impegno e le loro conquiste sono fonte di ispirazione per tutti noi, e rappresentano l’orgoglio e la resilienza della nostra terra. Congratulazioni ai premiati e un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa manifestazione”.

Tra le dieci “Eccellenze di Sicilia” premiata la ragusana Marcella Giulia Pace, fotografa e divulgatrice scientifica.

Dal 2006 a oggi ha ricoperto il ruolo di docente di Scuola Primaria presso diversi istituti scolastici italiani, occupandosi di insegnamento e formazione specifica sull’utilizzo delle tecnologie nella didattica. Animatrice digitale e formatrice specializzata, ha contribuito alla modernizzazione del sistema scolastico integrando metodologie innovative e approcci STEM.

Dal 2021 collabora con Argo Software per la realizzazione di corsi STEM in Astronomia, ideando percorsi formativi per docenti su astronomia e astrofotografia, favorendo l’adozione di metodologie didattiche all’avanguardia. Ha creato e gestisce il sito www.greenflash.photo, che raccoglie circa 1.000 immagini e video di fenomeni ottici atmosferici rari, documentati in Sicilia e in altre parti d’Italia, rendendolo un punto di riferimento per studiosi e appassionati.

Dal 2023 è collaboratrice del C.I.C.A.P. (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze), per il quale cura la rubrica scientifica Il raggio verde, dedicata ai fenomeni celesti e pubblicata su Query, rivista fondata da Piero Angela. Inoltre, collabora con il blog Passione Astronomia, dedicandosi alla divulgazione dei fenomeni ottici atmosferici e ampliando la conoscenza scientifica a un vasto pubblico.

Dal 2015 al 2024 ha collaborato con NASA e USRA (Universities Space Research Association), ottenendo la selezione delle sue immagini come Astronomy Picture of the Day (APOD) e Earth Picture of the Day (EPOD), portando così la Sicilia al centro dell’attenzione della comunità scientifica internazionale.

Tra i suoi numerosi riconoscimenti figurano il Premio “Innovascuola” del 2011, indetto dal Ministero della Pubblica Amministrazione; il titolo di finalista del concorso “Astronomy Photographer of the Year” dell’Osservatorio di Greenwich nel 2015 e 2022; e la selezione nel 2023 per il concorso fotografico dell’IAU Office of Astronomy for Education. Le sue immagini sono state selezionate più volte come NASA Astronomy Picture of the Day dal 2015 al 2024, a testimonianza della sua eccellenza nella documentazione scientifica.

Membro direttivo del Centro Ibleo Studi Astronomici (CISA) di Ragusa e della sezione di Astrofotografia dell’Unione Astrofili Italiani (UAI), partecipa attivamente come relatrice a conferenze ed eventi culturali dedicati all’astronomia e ai fenomeni ottici atmosferici, promuovendo la cultura scientifica e l’immagine della Sicilia a livello nazionale e internazionale.

I suoi articoli e fotografie sono stati pubblicati su riviste scientifiche italiane e internazionali, tra cui Nuovo Orione, Le Stelle, BBC Sky Magazine e Astronomy Now. Ha inoltre collaborato con testate prestigiose come Focus e National Geographic, che hanno riconosciuto il valore della sua produzione scientifica e fotografica.

