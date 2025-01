La PVT Modica piazza il colpo dell’anno: arriva Barbaro dal Crotone

La PVT Modica mette a segno un colpo di mercato di grande rilievo con l’arrivo di Maria Sofia Barbaro, giovane e talentuosa opposta palermitana classe 2003. Dopo una brillante prima parte di stagione a Crotone, dove si è spesso distinta come MVP delle partite, Barbaro è pronta a rafforzare il roster modicano per il girone di ritorno.

Profilo della giocatrice

Maria Sofia Barbato ha 20 anni. E’ una giocatrice moderna e versatile, eccelle in attacco, con una preparazione fisica e tecnica meticolosa. Ha giocato a Trento, Soverato, Crotone ed è stata protagonista di una crescita costante che la rende una delle migliori interpreti del suo ruolo nella Serie B1.

Le parole del presidente Garofalo

Il presidente della società ha espresso grande entusiasmo per il nuovo acquisto: “Siamo felicissimi di poter dare il benvenuto a Sofia. La conosciamo bene sia per averla affrontata da avversaria, sia grazie alle recensioni positive ricevute. Siamo certi che il suo arrivo accrescerà notevolmente le potenzialità della nostra squadra per un girone di ritorno tutto da vivere.”

Un rinforzo strategico per Coach D’Amico

Fortemente voluta dal tecnico, Maria Sofia Barbaro sarà una pedina chiave per affrontare le sfide future. Il suo approccio professionale e la sua abilità in attacco saranno fondamentali per puntare a obiettivi ambiziosi. Barbaro stessa ha ricordato con emozione una partita contro la PVT Modica, sottolineando il ruolo decisivo del pubblico locale: “Non vedo l’ora di giocare per questo pubblico e averlo dalla mia parte.”

Barbaro sarà già a disposizione per il delicato match di sabato contro Castellana Grotte, che si disputerà al Geodetico alle ore 15:00. I tifosi sono pronti a sostenere una squadra sempre più competitiva, rinforzata da un acquisto che promette spettacolo e solidità.

