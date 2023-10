La Protezione Civile di Ragusa informa sui comportamenti da tenere in caso di terremoto. Al via campagna di comunicazione con video

Il Comune di Ragusa, e in particolare l’Assessorato alla Protezione Civile guidato da Giovanni Iacono, ha lanciato una campagna di informazione sul rischio sismico, mettendo l’accento sulla necessità di cittadini informati e consapevoli delle misure di sicurezza.

L’iniziativa è stata presentata in occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile e ha coinvolto la comunità in una serie di eventi informativi, dimostrazioni pratiche e momenti di svago. L’obiettivo è chiaro: educare la popolazione a adottare comportamenti corretti per la riduzione dei rischi sismici e la salvaguardia dell’ambiente.

Il Sindaco Peppe Cassì ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento attivo dei cittadini, evidenziando la posizione ad alto rischio sismico della zona. Ha inoltre presentato un progetto innovativo volto a sensibilizzare ulteriormente la comunità iblea.

L’Assessore alla Protezione Civile, Giovanni Iacono, ha evidenziato l’importanza del ruolo dei volontari della Protezione Civile e ha annunciato una campagna di informazione a lungo termine. Sono stati realizzati quattro video (realizzati da Mosaico elerning), indirizzati a diverse fasce di età, al fine di fornire informazioni cruciali per evitare ulteriori rischi durante un terremoto.

Il dirigente del Servizio Territoriale di Ragusa, Luigi Lauretta, ha sottolineato il ruolo essenziale del dipartimento nella coordinazione delle attività a livello regionale e nell’informazione della popolazione. Sull’importanza dei volontari si è soffermato invece Salvatore Raffa, presidente del CSVE, il Centro Servizi per il Volontariato Etneo intervenuto alla conferenza stampa.