La presidente nazionale di Arcigay a Ragusa. il 12 maggio in vista del Pride

L’evento è ad ingresso gratuito, dopo l'incontro con Maesi si passerà all'aperitivo e DJ set, per chiudere la serata in allegria, condividere momenti di svago e di socializzazione.

La presenza della presidente nazionale di Arcigay è un'occasione importante per la città di Ragusa, che si conferma sempre più aperta e inclusiva nei confronti delle persone LGBTQIA+. Natascia Maesi è la prima donna presidente della più grande associazione nazionale, porta con se, oltre a tematiche a sostegno della comunità LGBTQIA+ anche una forte propensione al femminismo e transfemminismo, ponendo la donna al centro, rifiutando logiche patriarcali.

Il Ragusa Pride 2023, si terrà il 29, 30 giugno e 1 luglio, giorno della Parata a Marina di Ragusa, è un momento importante per la città di Ragusa e per tutta la comunità LGBTQIA+. L'organizzazione dei PRIDE OUT sul territorio sono ulteriori occasioni per sensibilizzare l'opinione pubblica e fare rete.

Gli appuntamenti organizzati dal Ragusa Pride sono sempre molto seguiti e apprezzati dal pubblico, grazie alla qualità degli eventi proposti e alla capacità di coinvolgere la comunità nella lotta contro le discriminazioni.

"Il claim del Ragusa Pride 2023 è Differenze, unicità, bellezza.

Siamo nel territorio tutti i giorni, e tutti i giorni promuoviamo la cultura dell'accoglienza delle diversità", dichiara il presidente di Arcigay Ragusa, Andrea Ragusa. "La presenza della presidente nazionale di Arcigay, Natascia Maesi, è un'ulteriore conferma della bontà del nostro impegno e della necessità di continuare a lavorare insieme per costruire una società più giusta e più inclusiva per tuttə".

L'evento del 12 maggio rappresenta quindi un appuntamento da non perdere per tutte le persone che promuovono la parità di diritti per le persone LGBT+ e la lotta alle discriminazioni.