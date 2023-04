La Polstrada di Vittoria consegna le uova di Pasqua ai bambini ricoverati in pediatria al Guzzardi

Stamattina un gruppo di poliziotti del Distaccamento Polizia Stradale di Vittoria, hanno consegnato le uova di Pasqua ai bambini ricoverati presso il reparto di pediatria dell’Ospedale di Vittoria.cTutto il personale, comandante compreso, si è tassato per raccogliere i fondi da destinare all’acquisto delle uova, così da rendere la Santa Pasqua più gradevole ai piccoli pazienti che non potranno festeggiare a casa, in famiglia.



L’iniziativa dei poliziotti, apprezzata dal Questore Giusy Agnello, rappresenta la manifestazione del sentimento di condivisione dei valori di generosità e di vicinanza a chi è in difficoltà, proprio della Polizia di Stato.cAll'iniziativa, oltre ad un gruppo di poliziotti, era presente personale della Direzione medica dell’ospedale, i medici dell’U.O.C. di Pediatria e Neonatologia e le insegnanti in servizio al presidio scolastico presente in reparto.