La Passalacqua Ragusa sconfitta a Sassari

Ancora priva di Kristine Vitola, che non ha smaltito i postumi dell’infortunio alla caviglia, Ragusa perde la seconda partita consecutiva, e dopo quella della settimana scorsa con Crema in casa, è costretta a deporre le armi sul parquet della Dinamo Sassari, al termine di 40 minuti contrassegnati dall’equilibrio e da diversi cambi di fronte, nei quali entrambe le squadre hanno dimostrato di avere le carte in regola per potere portare a casa i due punti in palio. A farlo sono state le padrone di casa di coach Restivo, che si impongono per 71-68, con una super Debora Carangelo, autrice di 27 punti finali e di ben 19 nel solo primo quarto. E’ proprio nella prima frazione di gioco che Sassari parte meglio delle ragusane, che non difendono al meglio, incassando 24 punti contro i 19 segnati.