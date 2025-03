La Passalacqua pronta al big match contro Treviso

Finalmente si torna in campo, dopo la pausa dovuta alle finali di Coppa Italia che si sono svolte lo scorso fine settimana a Roseto. La Passalacqua, per la 22ma giornata del campionato di serie A2 femminile, LBF Techfind, ospiterà domenica alle 18 al Pala Minardi di Ragusa il Martina Treviso. Per Ragusa una striscia positiva di 6 vittorie, l’ultima contro Udine ai tempi supplementari; Treviso si presenta in Sicilia imbattuta da 9 turni. E se queste sono le premesse, ci si attende un match molto più che interessante.

“Questi quindici giorni di stop dal campionato sono serviti per riprendere energia e continuare ad allenarci con intensità – dice l’assistant coach di Passalacqua Ragusa, Laura Perseu, nella presentazione dell’incontro -. Finalmente torniamo a giocare. Treviso è un ottima squadra migliorata nelle individualità rispetto al girone di andata ma anche noi continuiamo a crescere”.

Assunzione di responsabilità, lavoro individuale e di squadra, preparazione a tutto tondo, doppie sedute giornaliere.

“Quando si fa un lavoro costante riconoscendo i propri limiti e lavorando per superarli i risultati arrivano. Uno degli obiettivi principali su cui tutto lo staff si è speso, è stato quello di lavorare molto sui miglioramenti individuali per metterli a servizio della squadra. E’chiaro – conclude Perseu – che se una giocatrice si migliora tecnicamente, tatticamente e atleticamente, cioè in tutto ciò che compone il suo bagaglio da professionista, sale il valore di tutta la squadra”.

.

La classifica vede in testa a 32 punti (16 vinte e 5 perse) oltre a Treviso, anche Matelica e Mantova, seguite a 30 punti da Udine, a 28 punti Roseto (con una partita da recuperare contro Vicenza) e a 27 punti la Passalacqua Ragusa (15 vinte e 6 perse) che però, è da ricordare, è stata penalizzata di tre punti in classifica a inizio stagione.

Nel confronto statistico:

Passalacqua Ragusa: 1374 punti realizzati (subìti 1227) con il 41% da 2 (399/971) e una percentuale di realizzazione da 3 del 29% (115/402); ha un 63 per cento ai liberi (231/365), 906 rimbalzi (286 in attacco) , 282 assist e 313 palle perse contro 206 recuperate. In classifica 27 punti (15 vinte, 6 perse)

Martina Treviso: 1355 punti realizzati (subiti 1178) tirando da 2 con il 46% (394/852) e da 3 con il 27% (114/419); ha un 66 per cento ai liberi (225/343), 878 rimbalzi (252 in attacco), 245 assist e 311 palle perse contro 179 recuperate. In classifica 32 punti (16 vinte, 5 perse)

L’incontro verrà arbitrato dai signori Marcello Manco di Napoli e Luca Leggiero di Caserta. Fischio di inizio per la palla a due alle ore 18.00



