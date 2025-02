La Passalacqua morde in difesa e conquista il campo di Vicenza

Una Passalacqua più fresca fisicamente e con una ottima partita in difesa, regola il conto con Vicenza, in trasferta, nel diciannovesimo turno del campionato di basket di serie A2 femminile, Lbf Techfind. Sempre in vantaggio per tutto il match, le ragazze di Mara Buzzanca, con il passare dei minuti aumentano la consapevolezza dei propri mezzi e mettono a punto i meccanismi di difesa che inibiscono le avversarie. Per Vicenza una serata negativa nelle percentuali al tiro. I primi dieci minuti di gioco sono contrassegnati per metà del tempo da sostanziale equilibrio finché Ragusa non stringe i ranghi e Vicenza non riesce più a segnare se non dal tiro libero. Il finale è per le aquile iblee che puniscono la difesa con Mazza e Consolini. Prima sirena con le iblee che conducono per 13-20. La seconda frazione si apre con Labanca che ruba pallone e coast to coast mette a segno nel canestro avversario. Pelka aumenta il vantaggio aiutata da Consolini e Labanca e Siciliano infila dal salotto di casa una tripla che porta Ragusa sul 19 a 32, a + 13. Nespoli e Tava tengono a galla Vicenza ma si arriva al riposo grande con le aquile sul +12. Al rientro dagli spogliatoi, Vicenza resta a secco per oltre quattro minuti di gioco, tempo in cui Ragusa dilaga fino al +22. Poi Assentato cerca di metterci una pezza e suona la carica per Vicenza. Nonostante il parzialino di 13 a 2 , Ragusa non si scompone e il finale di tempo è tutto nel segno di capitana Consolini che permette alla Passalacqua di chiudere a +17. Sarà ancora Assentato la spina nel fianco di una Ragusa che nell’ultimo quarto molla un po’nell’intensità e forza qualche situazione in attacco ma la partita resta saldamente nelle mani delle giocatrici di Mara Buzzanca.

Top scorer capitana Consolini con Narviciute migliore rimbalzista del match e Mazza che è in cima per le palle recuperate. Una fiondata dal salotto di casa di Ama Siciliano nel secondo quarto, è tutta da rivedere

“Il nostro obiettivo era di difendere forte – commenta coach Buzzanca -, sapevamo che non sarebbe stata una partita facile. Abbiamo chiesto alle ragazze in settimana di porre attenzione soprattutto in difesa ed è stato fatto, per tre quarti dell’incontro. Nell’ultimo quarto abbiamo un pochino mollato, forzando qual cosina in attacco ma l’importante è avere portato a casa questi due punti. Andiamo avanti partita dopo partita – siamo alla quarta vittoria consecutiva. Da stasera pensiamo alla prossima”.

IL TABELLINO

Velcofin Vicenza – Passalacqua Ragusa 56-68

Vicenza: Cecili 7, Fontana ne, Tava 12, Pellegrini 2, Assentato 11, Peserico 7, Chilò ne, Mattera 7, Valente ne, Mutterle ne, Vitari 2. All. Zara

Passalacqua Ragusa: Terrone ne, Consolini 20, Pelka 8, Mazza 6, Tomasoni, Siciliano 11, Cutrupi 3, Narviciute 4, Olodo, Labanca 16. All. Buzzanca

Parziali: 13-20; 24-38 (11-18); 39-56 (15-18); 56-68 (17-12)

Note. Tiri da due: Vicenza 15/48 (31%); Ragusa 24/58 (41%); Tiri da tre: Vicenza 2/16 (12%); Ragusa 3/41 (21%); Tiri liberi: Vicenza 20/23 (86%); Ragusa 11/18 (61%); Rimbalzi: Vicenza 43, Ragusa 53: Palle perse, Vicenza 19, Ragusa 17; Palle recuperate Vicenza 7, Ragusa 13; Assist 13 Vicenza, 6 Ragusa

Arbitri: Nicola Alessi di Ravenna e Maria Giulia Forni di Faenza

