La Passalacqua in partenza per San Giovanni Valdarno: sabato ‘gara 1’ dei play off

Iniziano i play off di basket femminile, serie A2. La Passalacqua si giocherà i quarti di finale contro la Polisportiva Galli. Sabato, gara 1, inizio alle 21.15 al Pala Galli di San Giovanni Valdarno; gara 2 a Ragusa, Pala Minardi, mercoledì 15 aprile alle 20.30. L’eventuale gara 3 è in programma il 19 aprile.

Partiamo dalle statistiche; la Polisportiva Galli Basket ha chiuso la stagione regolare al quarto posto in classifica con 16 partite vinte e 8 perse. La squadra, che ha cambiato allenatore scegliendo a inizio marzo coach Franchini al posto di Nacho Garcia, ha messo a segno 1770 punti, subendone 1596; tira con il 46% da 2 punti, il 29% da 3, 71% ai liberi, con 1077 rimbalzi totali all’attivo (762 in difesa e 315 in attacco) e 398 assist.

Ragusa, ha chiuso la stagione regolare in quinta posizione con 14 match vinti e 10 persi, realizzando 1503 punti e subendone 1430. Le percentuali di realizzazione, riportano per la Passalacqua il 44 per cento da 2 punti, il 27% da 3, e il 68% ai liberi con 938 rimbalzi totali (656 in difesa e 282 in attacco) e 310 assist.

Un ambiente, quello di San Giovanni Valdarno, conosciuto dalla ex di turno, Josephine di Fine ma anche da Beatrice Stroscio che la scorsa stagione ha giocato con la squadra toscana.

I play off, costituiscono un campionato a parte; si azzerano i conti. La Passalacqua sta continuando a lavorare sull’intensità e l’attitudine ed è pronta per la trasferta.

“Sappiamo che l’aspetto emotivo è determinante e deve essere gestito al meglio – commenta Mara Buzzanca, coach Passalacqua -. Conosciamo le caratteristiche di San Giovanni Valdarno; sappiamo che gioca il 50 per cento dei possessi in transizione offensiva. Ha delle giocatrici di livello; tra queste Bernardi ma anche il contorno con Lazzaro, Diakhoumpa per citarne alcune, rendono questa squadra temibile. Noi abbiamo tutte le carte in regola per poterci togliere delle belle soddisfazioni. Nei play off, il dettaglio farà a differenza, saremo ciniche e determinate”

L’incontro in programma sabato 11 aprile alle 21.15 al Pala Galli di San Giovanni Valdarno, verrà trasmesso in esclusiva in diretta streaming sulla piattaforma Flima (www.flima.tv) e sarà diretto dai signori Matteo Paglialunga di Fabriano (Ancona) e Federica Servillo di Roma.

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