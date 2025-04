La Passalacqua in campo lunedì 21 aprile per la prima di play off contro Broni

Prima partita di play off del campionato di serie A2 femminile, Lbf Techfind per la Passalacqua Ragusa che lunedì, 21 aprile alle 18.30, ospiterà al Pala Minardi per i quarti di finale, la Logiman Broni che da gennaio è allenata dall’ex di turno, coach Mirco Diamanti.

Saranno due le squadre che verranno promosse in A1, e saranno le vincitrici dei due tabelloni incrociati che nel primo turno vedono le prime 4 di un girone contro le seconde quattro del secondo girone. Per il passaggio del turno servono due partite vinte.

La Passalacqua ha interpretato un finale di stagione in grande spolvero, concentrata e atleticamente fresca, inanellando undici vittorie consecutive in altrettante partite.

“Continuiamo il nostro cammino con la fiducia che ci viene dalla consapevolezza delle nostre potenzialità. L’ultima gara della stagione regolare, davanti al nostro pubblico ha dato il segnale di quanto il clima sia sereno e della concentrazione di tutte le ragazze. In campo testa e cuore, senza sottovalutare nessuno ma con una squadra compatta pronta a dare il massimo” esordisce la coach della Passalacqua, Mara Buzzanca, che tra un allenamento e l’altro mette a punto gli ultimi dettagli del ‘piano partita’ assieme allo staff e alle giocatrici.

“Broni è una squadra strutturata e consistente. Conosciamo l’attitudine di gioco di coach Diamanti e siamo anche ben consapevoli che i play off sono un campionato a parte. Molte delle giocatrici di Broni conoscono bene i meccanismi dei play off, perché li hanno già interpretati varie volte – dice coach Buzzanca -. Due play di grande esperienza come Reggiani e Baldelli, due straniere, Hartmann e Nasraoui che giocano da 4 sia fronte, sia spalle a canestro. Ma noi ci siamo, continuando a concentrarci sul percorso, partita dopo partita, con l’impegno massimo e pronte a dare tutto. Anche per questo match ci aspettiamo un grande tifo, lo stesso che ci ha accompagnato nelle ultime partite di campionato. Non dobbiamo dimenticare la passione che ci spinge a giocare, e la gioia che ne ricaviamo quando riusciamo anche a divertirci in campo”.

Nel confronto statistico:

Passalacqua Ragusa: ha chiuso la stagione regolare al III posto con 20 partite vinte e 6 perse. Al suo attivo 1717 punti realizzati (subìti 1494) con il 41% da 2 (489/1181) e una percentuale di realizzazione da 3 del 28% (148/521); ha un 65 per cento ai liberi (295/456), 1136 rimbalzi (354 in attacco), 345 assist e 390 palle perse contro 250 recuperare.

Logiman Broni : ha chiuso la stagione regolare al VI posto con 15 partite vinte e 11 perse. Ha un totale di 1742 punti realizzati (e ne ha subìti 1524) tirando da 2 con il 45% (500/1117) e da 3 con il 28% (137/481); ha un 76 per cento ai liberi (333/437), 1090 rimbalzi (316 in attacco), 396 assist e 410 palle perse contro 173 recuperare.

E’ la seconda migliore difesa del girone

Il fischio di inizio per la palla a due è previsto lunedì 21 aprile alle 18,30 al Pala Minardi di Ragusa con ingresso libero.

© Riproduzione riservata