La Passalacqua al lavoro su intensità e ritmo; domenica c’è Umbertide in casa

Intensità, ritmo e maggiore attenzione; la Passalacqua Ragusa si prepara con questi presupposti ad accogliere in casa Umbertide domenica al Palaminardi per la 17ma giornata del campionato di basket di serie A2 femminile, Lbf Techfind. Le aquile di Ragusa tornate al successo a Civitanova nell’ultimo turno di campionato, sono attualmente settime in classifica con 10 partite vinte e 6 perse, mentre Umbertide è decima con 8 vinte e altrettante perse.

Nel percorso di riconquista di fiducia e di miglioramento iniziato contro Matelica, e continuato con la vittoria di Civitanova, la squadra di Ragusa, ricompattata, si è allenata a ritmo elevato durante tutta la settimana spingendo sull’intensità in attacco e in difesa per poter garantire scelte lucide dal primo all’ultimo minuto di gioco. Umbertide arriva a Ragusa con 909 punti realizzati, un 39 per cento da 2 punti, 25 per cento da 3 punti e 69% al liberi con 636 rimbalzi (445 in difesa), 178 assist, 266 palle perse e 122 recuperate. Le statistiche della padrone di casa della Passalacqua invece partono da 1026 punti realizzati, con un 41 per cento da 2 punti, 28 per cento da 3 punti e 65% al liberi con 670 rimbalzi (460 in difesa), 220 assist, 242 palle perse e 151 recuperate.

“Prendiamo tutti gli aspetti positivi, come la crescente collaborazione di squadra; abbiamo fatto tesoro degli errori e degli aspetti meno positivi e su quelli continuiamo a lavorare. In settimana gli allenamenti sono stati molto intensi, non siamo state sempre al completo ma sono fiduciosa nel contributo di tutte. Mi aspetto un buona gara contro Umbertide che per certi aspetti ha un gioco che somiglia al nostro, è una squadra veloce e intensa e sono certa sarà una bella partita. Fiducia nelle mie ragazze a cui ho chiesto maggiore attenzione; mi aspetto che proseguano sulla strada che abbiamo tracciato”, commenta coach Mara Buzzanca.

Arbitreranno l’incontro i signori Federico Turello e Filippo Giovagnini entrambi di Torino. Il fischio di inizio per alzare la palla a due è previsto alle 16.00 al Palaminardi di Ragusa

