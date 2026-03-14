La Passalacqua al completo contro Rovigo per fare risultato

Penultima trasferta della regular season per la Passalacqua Ragusa che stasera alle 20.30 al palazzetto dello Sport di Rovigo, affronterà la Solmec Rhodigium nella XXIII giornata del campionato di basket di serie A2 femminile. L’incontro verrà arbitrato dei signori Michele Melai di Calcinaia (PI) e Edoardo Di Salvo di San Giuliano Terme (PI). Dopo lo stop forzato dell’ultimo turno, dovuto alla rinuncia alla trasferta di Treviso – incontro vinto a tavolino dalle iblee – la squadra di Ragusa ha continuato a lavorare senza risparmio di energie cercando di non perdere il ritmo partita e continuando nel recupero pieno delle atlete rientrate dagli infortuni. Si parte per Rovigo al completo.

“Stare fermi non è mai positivo ma abbiamo completato il recupero delle nostre atlete e abbiamo lavorato per ritrovare quelle alchimie che, con qualche giocatrice ferma, andavano rimesse a punto. Mancano quattro partite e non ci sono match facili. Non possiamo permetterci errori – dice Laura Perseu, Assistant coach della Passalacqua -. Rovigo è una squadra tosta; la sua migliore realizzatrice è Zanetti giocatrice di talento, conta su Stoichkova istintiva e pericolosa e nelle giovani Viviani e Castelli ha due play di intensità e ritmo. Non siamo da meno. Abbiamo avuto tempo per prepararci e conosciamo bene le avversarie e i nostri punti di forza. Partiamo per Rovigo per fare risultato”.

Buone notizie anche da Bea Stroscio, che dopo essere stata operata al crociato del ginocchio sinistro, che ne ha pregiudicato la stagione, è rientrata da qualche settimana in sede a Ragusa dove sta affrontando la riabilitazione con un grande impegno quotidiano.

Uno sguardo alle statistiche: la Passalacqua Ragusa in questo campionato ha realizzato 1209 punti, subendone 1167; 11 partite vinte e 9 perse. Rovigo ha 9 vinte e 11 perse con 1355 punti fatti e 1360 subiti. In merito alle percentuali di realizzazione, Ragusa ha il 42 per cento da 2 punti, il 26% da 3, e il 67% ai liberi con 793 rimbalzi totali. Rovigo tira con il 45% da 2 punti, il 30% da 3, 73% ai liberi, con 740 rimbalzi totali all’attivo.

L’incontro il cui inizio è previsto alle ore 20.30, sarà arbitrato dai signori Michele Melai di Calcinaia (PI) e Edoardo Di Salvo di San Giuliano Terme (PI) .



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