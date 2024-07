La nuvola di Fantozzi a Scoglitti. Piove solo in un angolo di strada. VIDEO

La nuvola di Fantozzi esiste davvero. Nel tardo pomeriggio di ieri si è messo a piovere solo su un piccolo tratto di via Messina a Scoglitti.

Tutti ricordiamo la mitica nuvola di Fantozzi che seguiva passo passo il nostro bravo ed esilarante personaggio.

È accaduto lo stesso ieri nel tardo pomeriggio a Scoglitti: un breve momento di pioggia che si è abbattuto in un breve tratto della via Messina, strada che nella frazione marinara accoglie una parte dello “struscio” serale estivo.

Lo scroscio di pioggia è durato meno di dieci minuti ed ha bagnato solo un breve tratto di strada, in corrispondenza di Largo Kamarina. Alcuni degli abitanti e dei villeggianti della zona non si sono accorti di nulla, hanno notato solo le larghe chiazze di bagnato, qualcuno invece è stato colto di sorpresa mentre camminava a piedi o in bicicletta. Larghi sorrisi e gesti di sorpresa e di stupore con la pioggia che si è abbattuta a Scoglitti solo in quel piccolo tratto in corrispondenza delle cosiddette spiaggette e di quello che viene conosciuto come “Un scuogghiu ri fora”.

In termini scientifici il fenomeno, molto raro, sii chiama “pioggia ultra localizzata”, ma è servito a dare un assaggio di quella pioggia che da più parti tutti attendono in una Sicilia mai come quest’anno assetata.

