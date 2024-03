La Naturosa Ragusa in luce ad Aprilia con le gare su strada e a Randazzo con la mountain bike

La squadra Naturosa Bike & Co. Ragusa ha vissuto una domenica ricca di successi, con impegni sia su strada ad Aprilia, in provincia di Latina, che in mountain bike a Randazzo, in provincia di Catania.Ad Aprilia, si è distinto Aurora Distefano che ha conquistato il secondo posto nella categoria donne Allieve, seguita dal terzo posto di Federico Occhipinti nella categoria Esordienti. Il resto del gruppo, composto da Emmanuel e Angelo Brugaletta, Leonardo Carbonaro, Salvatore Caruso, Corrado Spadaro e Nicolas Tumino, ha compiuto un ottimo lavoro di squadra, dimostrando di aver assimilato al meglio gli insegnamenti del direttore sportivo Giampiero Pitino.A Randazzo, invece, la squadra ha ottenuto un podio monocolore nella categoria donne Allieve, con Alessia Micieli, Giada Nascondiglio ed Erika Boscarino che si sono piazzate rispettivamente al primo, secondo e terzo posto. Ottimi risultati sono stati raggiunti anche da Andrea Nascondiglio, Simone Dall’Ara, Matteo Carfì, Alessio Campo e Giorgio Camillieri. Angelo Tumino ha conquistato un bel secondo posto nella categoria M3.Il presidente della Naturosa Ragusa, Giuseppe Nascondiglio, ha commentato la giornata ricca di stimoli e ha ringraziato tutti gli sponsor che sostengono il progetto della squadra, mirato a far crescere il movimento ciclistico nella città di Ragusa e oltre.