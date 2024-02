La Naturosa Bike & Co. Ragusa ottiene buoni risultati nella prima prova di Coppa Sicilia Xco a Vittoria

La partecipazione della Naturosa Bike & Co. Ragusa alla prima prova di Coppa Sicilia Xco nella riserva naturale del pino d’Aleppo a Vittoria ha rappresentato un importante banco di prova per la squadra. Nonostante la preparazione non fosse ancora completata, gli atleti hanno dimostrato determinazione e impegno, ottenendo risultati significativi.

Il quinto posto di Anastasia Micieli nella categoria Donne junior, insieme all’ottavo e nono posto di Marco Gurrieri e Angelo Battaglia rispettivamente nella categoria M2, e all’ottava posizione di Angelo Tumino nella M3, sono risultati che confermano la competitività della squadra e la qualità degli atleti.

Il presidente Giuseppe Nascondiglio ha espresso la sua soddisfazione per l’impegno e il sacrificio dimostrati dagli atleti, sottolineando l’importanza di questa prima gara nel valutare il livello di preparazione e individuare gli aspetti da migliorare.

La determinazione della squadra a migliorare e a dare il massimo in ogni competizione è evidente dalle parole del presidente, che sottolinea l’importanza di continuare a lavorare duramente per perfezionare ogni aspetto del loro gioco e soddisfare le aspettative dei tifosi.

Questo esordio positivo è solo l’inizio di una stagione che si preannuncia ricca di sfide e opportunità per dimostrare il valore della Naturosa Bike & Co. Ragusa. La determinazione e l’impegno dimostrati dagli atleti sono promettenti per il futuro e fanno ben sperare per le prossime competizioni.

© Riproduzione riservata