La musica dei Pink Floyd sabato a Modica con il concerto degli Orbital Debris. Attivi bus navetta. Ecco dove parcheggiare

Grande attesa per sabato 18 novembre a Modica quando in piazza Matteotti si esibirà il gruppo musicale Orbital Debris, cover band dei Pink Floyd. L’appuntamento rientra tra quelli previsti per la rassegna “Modica in bassa” che è promossa dal un gruppo di commercianti con il sostegno dell’Amministrazione comunale modicana. Gli Orbital Debris sono molto bravi e dove suonano riempiono le piazze grazie alla perfetta interpretazione delle melodie della famosa e storica band londinese. Anche a Modica è prevista una serata di festa. Per questo motivo l’Amministrazione ha attivato una serie di bus navetta per facilitare la partecipazione ed evitare problemi in centro storico.

“Sabato prossimo, 18 novembre ’23, in occasione del concerto/spettacolo degli Orbital Debris, cover band dei Pink Floyd, in piazza Matteotti, alle 21.00, – spiega l’assessore comunale agli spettacoli e al turismo, Tino Antoci – è stato istituito un servizio di bus navetta dal quartiere Sorda, sino a piazza Corrado Rizzone. E’ auspicabile che il servizio sia utilizzato in maniera massiccia, in considerazione del prevedibile, notevole afflusso di persone nel centro storico della nostra Città e per prevenire problemi di traffico e di parcheggi. Il servizio dei bus navetta, comincerà alle 20.15 –orario di inizio del divieto di parcheggio nel tratto iniziale di Corso Umberto I, da piazza Corrado Rizzone sino a San Pietro– e terminerà alle 01.30 del 19.11.23”.

“Le fermate dei bus navetta, sono previste davanti il campo sportivo Vincenzo Barone e in piazza Corrado Rizzone. Saranno tre i bus navetta in servizio ininterrotto, dalle 20.15 alle 01.30. Il costo del biglietto andata e ritorno è di 2 euro; i bambini sino ai 7 anni, viaggiano gratis”. Corso Umberto I, nel tratto che va da piazza Corrado Rizzone sino a San Pietro, sarà chiuso al traffico dalle ore 21.00 del 18.11.23 alle 01.00 del 19.11.23