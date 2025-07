La Meerkat Scicli ripescata nel campionato di serie C di pallacanestro

L’esaltante campionato della scorsa stagione ha influito, e parecchio, nella decisione da parte della FIP, la federazione italiana di pallacanestro, si ripescate la Meerkat Scicli basket per disputare il campionato di serie C per la stagione sportiva 2025/2026. A dare la notizia la stessa società, diretta da Paolo Ficili, Fabrizio Lonatica ed Alfonso Cannata. “La Meerkat Scicli rappresenterà con orgoglio la città ed il territorio in una categoria nazionale, con l’ambizione di continuare a crescere, competere e coinvolgere sempre più appassionati – commenta la società sciclitana di basket – il riposizionamento in serie C non è solo un premio per i risultati ottenuti, ma anche una responsabilità che affronteremo con serietà, passione e spirito di squadra.

A breve saranno resi noti i dettagli sulla preparazione estiva, la composizione del roster e lo staff tecnico. Intanto, invitiamo tutti i nostri tifosi e sostenitori a seguirci: la nuova stagione è alle porte ed avremo bisogno di tutto il vostro calore!”. C’è grande attesa in città dopo che la Meerkat è riuscita a risollevare le quotazioni in ambito locale facendo amare questa disciplina ad una comunità che ha avuto, da mezzo secolo, la grande passione per la pallacanestro. Un campionato di vertice è stato fondamentale per questo risultato che promuove società, coach (quest’anno è stato Ninni Gebbia l’allenatore) e giocatori.

