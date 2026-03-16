La Meerkat basket vince e convince. Contro il Castanea un risultato importante

Prosegue il campionato di serie C e la Meerkat basket Scicli prosegue nel suo cammino verso la salvezza che nelle ultime gare sta dando grandi soddisfazioni alla società ed alla tifoseria. Un successo interno, al PalaPadua di Ragusa, che permette di superare con autorità il Castanea Basket 2010 con il punteggio di 95-77, conquistando due punti preziosi nella corsa al terzo posto, obiettivo dichiarato della squadra in questo finale di stagione. La formazione sciclitana è partita con il giusto approccio chiudendo il primo quarto avanti 26-19, grazie soprattutto all’impatto offensivo di John Paul Onyekachi Agbara, protagonista nelle prime battute con 9 punti.

Nel secondo periodo i padroni di casa hanno aumentato l’intensità ottenendo il primo vero allungo della gara: il parziale di 23-13 ha consentito al Basket Scicli Meerkat di andare all’intervallo lungo sul 49-32, con buone soluzioni offensive anche da parte di Alessandro Joshua Goi, autore di canestri importanti. Al rientro dagli spogliatoi gli ospiti hanno tentato di rientrare in partita, ma i ragazzi del presidente Paolo Ficili hanno mantenuto il controllo del ritmo. Il terzo quarto, chiuso sul 22-21, ha permesso ai padroni di casa di conservare un margine rassicurante e presentarsi all’ultimo periodo avanti 71-53. Nell’ultima frazione non ci sono stati scossoni di particolare rilievo: entrambe le squadre hanno segnato 24 punti, ma il Basket Scicli Meerkat ha gestito con maturità il vantaggio fino al 95-77 finale. A guidare l’attacco dei padroni di casa è stato John Paul Onyekachi Agbara con 22 punti, ben supportato da Samuel Anthony Burt (18), Andrea Sorrentino (16) e Alessandro Joshua Goi (15). Per Castanea il miglior realizzatore è stato Emanuele Giannullo con 20 punti. Una vittoria netta e significativa per la formazione sciclitana, che continua così la propria corsa verso il terzo posto in classifica.

Il calendario propone ora un’altra sfida casalinga: il Basket Scicli Meerkat tornerà infatti al PalaPadua per affrontare San Filippo del Mela, in una gara che potrà rivelarsi ancora decisiva nella lotta alle posizioni di vertice.

Tabellini: Agbara 22, Burt 18, Sorrentino 16, Goi 15, Garavini 12,

Ragazzini 5, Lonatica 4, Derick 2, Taino1, Manenti, Giannone ne

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