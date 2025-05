La Meerkat Basket Scicli torna sconfitta da Catania e punta all’ultima gara di domenica per un posto in Serie C

Una sconfitta che brucia, quella con la PGS Catania che ha dominato la Gara 2 della finale Playoff DR1 chiudendola con il risultato di 75-45. Delle tre gare a disposizione la Meerkat Scicli e la PGS Catania ne hanno vinto, al momento, una ciascuna ponendosi in una situazione di parità. La gara 3, quella conclusiva, si giocherà domenica in casa al Geodetico di Jungi. La promozione in Serie C si deciderà, quindi, nella Gara 3. Ieri a Catania dopo un avvio bruciante con un parziale di 10-0, la squadra ospite è andata inspiegabilmente in tilt: nervosismo, frenesia e tanti errori hanno condizionato la prestazione degli sciclitani i quali non sono riusciti più a ritrovare il ritmo. Di questo disagio ne ha approfittato una PGS Catania intensa e aggressiva, che piazza un contro-break di 13 punti grazie a una difesa a tutto campo asfissiante e organizzata, capace di mandare fuori giri l’attacco ospite. All’intervallo, gli etnei hanno condotto con un vantaggio di 14 lunghezze, approfittando anche delle numerose palle perse avversarie. La ripresa si è aperta con un sussulto della Meerkat, che è rientrata fino al -3 grazie a una serie di recuperi e contropiedi ben finalizzati da Lorenzo Lonatica. Ma è stato un fuoco di paglia: un nuovo blackout permette alla PGS di allungare definitivamente, chiudendo con un eloquente +30. Sugli scudi i giovani Barletta, Sacheck, Palermo, Delia e La China, protagonisti di una prestazione energica e determinata su entrambi i lati del campo. Decisiva anche la tenuta difensiva su tre uomini chiave di Scicli come Sorrentino, Boiardi e Turtinen, contenuti con efficacia per tutta la gara.

Ora tutto si decide in Gara 3, domenica a Scicli: chi vince conquista la promozione in Serie C.

Tabellini: Lonatica 18, Turtinen 10, Marcovic 7, Vigoriti 4, Sorrentino 3, Cannizzaro 3, Boiardi, Guastella, La Rocca, Giannone, Sammito, Romeo ne.

