La Meerkat basket Scicli in semifinale. Seconda vittoria nei play-off DR1 Sicilia

La seconda gara dei play-off è andata in favore degli sciclitani come già la prima della scorsa settimana portando la Meerkat di filato in semifinale. Una vittoria schiacciante, 94-62, nella gara con il Misterbianco che ha permesso di chiudere la serie dei quarti di finale con un secco 2-0 facendo volare la squadra in semifinale. Era ed è stato un incontro decisivo, quello giocato al Palatenda di Misterbianco. Spettacolo puro per i ragazzi di coach Gebbia che si sono imposti con una prestazione impeccabile, soprattutto dalla lunga distanza: 16 triple realizzate contro le sole 3 dei padroni di casa. L’avvio è stato combattuto, con le due squadre che si sono alternate al comando. Misterbianco ha trovato buone soluzioni con Verzi (7 punti nel primo quarto) ma la risposta sciclitana non si è fatta attendere, guidata da un ispirato Andrea Sorrentino (6 punti nel primo periodo). Nel secondo quarto, la svolta: parziale di 0-12 e fuga Meerkat, che chiude il primo tempo sul 46-31. Nella ripresa, dominio totale: capitan Sorrentino ne mette altri 13 nel terzo quarto e il divario si allarga fino a più 33. Nel finale, Lorenzo Lonatica e Nemanja Markovic con i loro 9 punti ciascuno, hanno certificato la vittoria. La prossima sfida è quella della semifinale contro Acireale, sempre al meglio delle tre gare. Gara 1 in casa, domenica 27 aprile.

Tabellini: Lonatica 20, Sorrentino 19, Marcovic 16, Boiardi 9, Cannizzaro 9, Turtineen 7, Vigoriti 6, Guastella 5, Giannone 3, Romeo, Statello,

