La Meerkat Basket Scicli al primo posto con una giornata di anticipo nel campionato di Basket DR1 Sicilia

Ciò grazie alla vittoria netta, frutto della trasferta a Catania con l’incontro con la l’Etna Welness per 77-41. Già fin dall’inizio della gara s’è visto il ritmo incalzante della Meerkat con i ragazzi del coach Ninni Gebbia che hanno preso subito il comando chiudendo il primo quarto sul 20 a 16, grazie ai 9 punti di Andrea Sorrentino. Nel secondo quarto, gli sciclitani hanno ampliato ulteriormente il vantaggio con un parziale di 16 a 5, portandosi all’intervallo sul 36 a 21, spinti dall’energia di Nemanja Markovic autore di 6 punti consecutivi. La ripresa ha visto ancora la Meerkat dominare con Sorrentino che ha segnato 9 punti, chiudendo il terzo quarto sul 56 a 32. Nel quarto periodo gli sciclitani sono riusciti a realizzare un parziale di 14-0, chiudendo il match con un punteggio finale netto di 77 a 41. Prossima gara in casa, al geodetico di Jungi, con l’atteso incontro con il Priolo per l’ultima giornata della stagione regolare prima dell’inizio dei play off.

Tabellini: Sorrentino 20, Lonatica 12, Markovic 12, Turtineen 11, Vigoriti 7,, Guastella 6, Cannizzaro 4, Mormino 2, Statello 2, Giannone 1, Romeo.

