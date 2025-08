La madre di Martina è fuori pericolo. Migliorano le condizioni dei feriti dell’incidente del primo agosto a Caltagirone

È fuori pericolo Maria Pina, la donna vittoriese rimasta ferita nell’incidente del primo agosto sulla Gela – Catania, nei pressi di Caltagirone. La donna viaggiava nella vettura, una Hyundai Tucson, che stava dirigendosi verso Catania. Altre due persone che si trovavano a bordo, il marito di Maria Pina, Giuseppe Ruscica e la figlia Martina, sono morti sul colpo. Maria Pina è attualmente ricoverata presso l’ospedale San Marco di Catania.

L’auto è rimasta coinvolta in un maxi incidente insieme a una Range Rover Evoque, una Kia Sportage e due autoarticolati. Sei le persone ferite e tra queste anche un bambino di 8 anni. Illesa invece una coppia di Mirabella Imbaccari, che si trovava a bordo della Kia.

La notizia della morte di Giuseppe e di Martina è arrivata come un fulmine a ciel sereno a Vittoria, città di origine della copia e a Comiso, dove si erano trasferiti. Grande cordoglio anche a Sesto san Giovanni, dove Martina viveva insieme al compagno Sacha e dove insegnava nella scuola “Martiri della Libertà” e dove era un faro e un punto di riferimento sia per l’informatica che per l’intelligenza artificiale, curando e coordinando i laboratori per gli alunni e i corsi di formazione per i docenti.

Intanto, le due salme rimangono ancora nel cimitero di Caltagirone, in attesa della decisione del magistrato. Non si sa ancora quando verranno restituiti ai familiari per i funerali.

© Riproduzione riservata