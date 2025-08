Incidente sulla Gela-Catania, le vittime sono di Vittoria, padre e figlia

Un incidente gravissimo si è verificato la notte scorsa sulla strada statale che collega Gela a Catania, all’altezza di Caltagirone. Due persone sono morte e sei sono rimaste ferite, alcune in modo grave. Tra queste c’è un bambino di dieci anni.

Le vittime sarebbero un uomo di 71 anni, Giuseppe Ruscica e la figlia Martina, di 33. La famiglia è originaria di Vittoria dove Martina è cresciuta e ha frequentato la scuola prima di trasferirsi altrove.

I due si trovavano a bordo di una Hyundai Tucson, che dopo l’impatto tra le vetture precipitata in un burrone. Nella macchina c’erano tre persone, due sono decedute, una terza, la moglie dell’uomo è ricoverata in gravi condizioni in ospedale a Catania.

I cinque mezzi coinvolti sono: due autoarticolati, una Hyundai Tucson, una Range Rover Evoque, una Kia Sportage. Le due persone che si trovavano su questa vettura, una coppia di Mirabella, per fortuna salvi.

La Hyundai è finita in un canale, con le vittime estratte dai vigili del fuoco di Caltagirone e Palagonia.

