La lunga estate della Guardia Costiera nella Sicilia orientale: soccorse 90 persone, effettuati 12 mila controlli e 909 sanzioni

L’operazione “Mare e Laghi Sicuri” 2024, condotta dalle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, si è conclusa il 15 settembre, tracciando un bilancio positivo per quanto riguarda la prevenzione e la sicurezza lungo le coste italiane. Nella Sicilia orientale, la Direzione Marittima di Catania ha coordinato le attività per salvaguardare la vita umana in mare, vigilare sulle attività commerciali e ricreative, e proteggere l’ecosistema marino.

I risultati delle operazioni

Tra i risultati dell’operazione si evidenziano 90 persone e 35 unità navali soccorse, oltre 12.000 controlli effettuati a mare e a terra, con 909 sanzioni amministrative e 58 notizie di reato. Inoltre, sono stati restituiti 11.000 metri quadrati di spiagge e tratti di mare abusivamente occupati alla libera fruizione.

La Guardia Costiera di Pozzallo, supportata dall’Ufficio Locale Marittimo di Scoglitti, ha presidiato i 100 chilometri di costa di giurisdizione con cinque mezzi navali, effettuando 3.000 controlli e registrando una diminuzione sia delle sanzioni amministrative (58) che delle notizie di reato (5), grazie alla maggiore consapevolezza degli utenti del mare.

