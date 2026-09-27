La luna piena sorge sugli Iblei, San Giorgio in primo piano: lo scatto di Gianni Tumino

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Una luna piena che sembra affacciarsi lentamente dietro i Monti Iblei, mentre in primo piano domina la cupola di San Giorgio. È l’immagine suggestiva realizzata nella serata del 26 settembre 2026 a Ragusa Ibla dal fotografo Gianni Tumino, capace ancora una volta di restituire in uno scatto il dialogo silenzioso tra il paesaggio ibleo, l’architettura e il cielo.

La fotografia è stata realizzata alle 18.52, nel momento in cui la luna si alzava sull’orizzonte creando una composizione di grande impatto visivo. La cupola di San Giorgio diventa quasi il punto di raccordo tra la città e il cielo, mentre sullo sfondo il profilo dei Monti Iblei accompagna la scena con una profondità che rende l’immagine particolarmente evocativa.

Per gli appassionati di fotografia, Tumino ha utilizzato una Canon EOS R5 mirrorless con obiettivo Canon RF 100-500 mm, impostato a 400 mm, diaframma f/16, tempo di posa di 1/100 di secondo e sensibilità ISO 6.400. L’immagine è stata successivamente lavorata con Photoshop. Un incontro di pochi istanti tra luce, paesaggio e architettura, trasformato in una fotografia che racconta Ragusa Ibla senza bisogno di molte parole.

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