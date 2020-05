La Lega entra nella Giunta Musumeci con l'Assessorato all'Identità Siciliana e Beni Culturali. VIDEO INTERVISTA - Ragusa Oggi

La Lega entra nella Giunta Musumeci con l’Assessorato all’Identità Siciliana e Beni Culturali. VIDEO INTERVISTA

L’ex Lega Nord, divenuta Lega per abbracciare l’anima nazionale, entrerà nel Governo della Regione Siciliana. E lo farà dalla porta principale in quanto il governatore Musumeci, trovando la quadra con anche Forza Italia e gli altri partiti che lo sostengono, assegnerà alla Lega l’Assessorato regionale all’Identità Siciliana e ai Beni Culturali. Uno degli assessorati più importanti, strategico per il rilancio dell’isola soprattutto in questo periodo.

Il direttore di RagusaOggi.it, Enzo Scarso, ne ha parlato con il senatore Stefano Candiani, segretario della Lega in Sicilia che dice: “Abbiamo accettato di entrare con questa delega importante ma soprattutto perché c’è stata la condivisione sulla necessità di imprimere un’azione forte per la Sicilia. Lo facciamo entrando con responsabilità e senza far volare gli stracci in aria, a dispetto di chi sperava nei litigi”.

E a chi contesta il fatto che proprio alla Lega di Salvini sia stato assegnato l’Assessorato all’Identità Siciliana, Candiani dice: “Criticare in modo preventivo è sbagliato, Saranno i risultati a dirlo”. E sul nome che andrà a ricoprire l’incarico, Candiani dice: “Salvini e Musumeci stanno riflettendo, ci sarà una proposta unica che parte dal gruppo dirigente siciliano”.

GUARDA LA VIDEO INTERVISTA LIVE CON IL SEN. STEFANO CANDIANI, SEGRETARIO DELLA LEGA IN SICILIA