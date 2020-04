Salvini: “Passerò l’estate a Catania”. Annunciata la convocazione in tribunale. VIDEO

Il segretario della Lega, Matteo Salvini ha annunciato, con toni sarcastici, che passerà l’estate in Sicilia: ‘Il 4 Luglio saro’ a Catania avrò la prima udienza per aver fermato per 4 giorni uno sbarco, mi sembra surreale visto che siamo in guerra’. L’ha detto questa sera nella trasmissione “Non è l’arena” di Massimo Giletti su La7. Ha criticato la magistratura che sarebbe in questo caso solerte nel portare avanti i processi.