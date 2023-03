La KeyJey Ragusa partecipa al progetto Scuola attiva presso la Crispi

Per la sesta giornata di andata della fase a orologio del campionato nazionale di pallamano di Serie A2, girone C, la KeyJey Ragusa osserverà un turno di riposo. Il sette allenato da Adam Klimek tornerà a giocare il 15 aprile sul parquet dell’Aretusa. Per l’occasione, il gruppo cercherà di collaudare ulteriormente la propria preparazione con l’obiettivo di centrare la prima vittoria stagionale che è rimasto l’obiettivo minimo, oltre a quello, naturalmente, di fare crescere i vari talenti in squadra.

E in questo contesto si inserisce anche l’adesione della società iblea al progetto Scuola Attiva promosso da Sport e salute, d’intesa con il dipartimento per lo Sport, e dal ministero della Pubblica istruzione. “La nostra società – chiariscono dalla KeyJey Ragusa – ha aderito a questo percorso presso la scuola Crispi. Veicoliamo la disciplina della pallamano durante gli orari scolastici ma anche in periodo pomeridiano. Ci preme ringraziare, per la collaborazione, i docenti Rosaria Carpano e Antonio Tribastone oltre al nostro Matteo Mirotta che si sta spendendo lungo tale direzione”.