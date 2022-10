La KeyJey Ragusa conquista la seconda edizione della Supercoppa Sicilia Andimoda

La KeyJey Ragusa ha conquistato la seconda edizione della Supercoppa Sicilia trofeo Andimoda. Domenica scorsa, nella palestra di via Bellarmino, il sette ibleo ha avuto la meglio nei confronti degli avversari del Th Alcamo con il punteggio di 28 a 24. Partita mai in discussione, al di là di quello che si potrebbe pensare dal relativamente esiguo scarto finale.

Infatti, premendo il piede sull’acceleratore, i padroni di casa, al riposo, si erano già portati sul 17-8. Poi, nella ripresa, Adam Klimek, il tecnico della formazione iblea, ha dato spazio ai vari componenti del roster, favorendo le rotazioni, inserendo anche la formazione Under 20. Dalla società ragusana soddisfazione per il trofeo conquistato. Inoltre, sono arrivati pure il titolo fair play per Marco Dierna e quello di miglior giocatore della sfida per Sebastian Guerrero.

La KeyJey spera che il piccolo traguardo conquistato possa essere di buon auspicio per il prossimo campionato di Serie A2 che prenderà il via nel fine settimana. Per quanto riguarda il girone C, la squadra iblea osserva da subito un turno di riposo mentre il primo match in programma è fissato per il 30 ottobre in casa del Mascalucia, a partire dalle 17.