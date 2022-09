La KeyJey Ragusa al quadrangolare di Scicli in memoria di Fabian Tabaku

La KeyJey Pallamano Ragusa ha partecipato, lo scorso fine settimana, a un quadrangolare ospitato al geodetico di Jungi e promosso per ricordare la scomparsa di Fabian Tabaku, promessa della pallamano locale, prematuramente scomparso un anno fa.

Al memorial a lui intitolato, oltre ai ragusani, hanno partecipato anche la Pallamano Aretusa, una selezione di giocatori provenienti dall’isola di Malta e la neonata società Handball Scicli social club con cui, da parte ragusana, sarà avviata una forte e intensa attività di collaborazione per la crescita dei talenti locali. Il tecnico della KeyJey Ragusa, Adam Klimeck, ha avuto l’opportunità, in occasione del memorial, di sperimentare i nuovi schemi e di valutare la condizione atletica dei componenti del proprio roster, dopo qualche settimana dal via della preparazione atletica.

“E’ stato – affermano dalla società iblea – un buon test che ci permette di guardare avanti con la massima fiducia anche se, naturalmente, il nostro primo obiettivo era quello di celebrare la figura di Fabian, una giovane promessa della pallamano locale che tante soddisfazioni avrebbe regalato agli sportivi se non si fosse registrata la sua prematura scomparsa.

Molto onorati di essere stati presenti e ci auguriamo che, adesso, si possa proseguire con altri appuntamenti che, nel corso degli anni, si prefiggano di onorare ulteriormente la memoria di questo grande giovane giocatore”.