Rispetto delle regole di guida. A Donnalucata iniziativa nel ricordo delle vittime della strada

L’evento “Guida la Vita – Ricordare per Cambiare” ieri è stato organizzato da quattro associazioni con l’intento di sensibilizzare alla guida sicura chi viaggia in moto ma anche chi utilizza le quattro ruote. E’ stata scelta Donnalucata quale luogo per ricordare le vittime della strada e per richiamare l’attenzione alle regole di guida. Dolore ed impegno insieme per un appuntamento che è giunto alla sua terza edizione. Ad organizzarlo le associazioni Amici Motociclisti Scicli, Vespa Club Sampieri, Club TMax Scicli e Gruppo 500 dei tre colli Scicli.

Dapprima la celebrazione della Santa Messa poi la benedizione delle moto e dei veicoli.

Don Pietro Zisa ha accolto la folta comitiva di motociclisti ed ha avuto parole di affetto e di vicinanza a chi è stato colpito dalla perdita di un congiunto o di un amico per un incidente stradale. Il rombo delle moto e degli altri veicoli ha avvolto il centro storico della borgata sciclitana con sullo sfondo la speranza che si possano contare sempre meno vittime sulla strada nel rispetto di un codice che invita al rispetto ed ai corretti comportamenti alla guida.

