“Una Rosa per la Mamma”, l’evento Pigotta pro Gaza realizzato da UNICEF di Ragusa insieme al Make-up Artist Gianpiero Puma

Le suggestive Pigotte “Rosa”, realizzate dalle Volontarie del Comitato Provinciale di Ragusa con l’abilità del make-up artist Gianpiero Puma, sono state adottate in un’azione solidale dedicata alla drammatica Emergenza di Gaza. Questa iniziativa, promossa dalla Presidente Provinciale Unicef Ragusa Elisa Mandarà, ha coinvolto numerosi partecipanti e istituzioni locali, unendo la celebrazione della Festa della Mamma a un gesto di sostegno per i bambini e le bambine che vivono in situazioni difficili.

Durante la manifestazione “Una Rosa per la mamma”, le Pigotte sono state adottate da molti ospiti, contribuendo così alla raccolta fondi per l’emergenza di Gaza. Ogni Pigotta, realizzata in collezione limitata e accompagnata da una Carta d’Identità che ne racconta la storia e il lavoro dei creatori, è stata adottata come simbolo di solidarietà.

L’evento è stato caratterizzato da momenti toccanti, tra cui il discorso del padrone di casa Gianpiero Puma e le testimonianze delle persone coinvolte nel progetto. La Presidente Provinciale Elisa Mandarà ha illustrato il ruolo cruciale dell’Unicef nelle emergenze umanitarie e la necessità di continuare a sostenere i bambini e le famiglie colpite dalla crisi.

Attraverso video e immagini, è stata evidenziata la grave situazione umanitaria a Gaza e nello Stato di Palestina, con un appello per un cessate il fuoco umanitario e la protezione dei civili. L’Unicef continua a operare sul campo per fornire assistenza vitale e supporto nelle zone colpite dalla violenza e dalla distruzione.

L’evento si è svolto nell’ambito delle celebrazioni per il Cinquantesimo Anniversario di UNICEF Italia, con il sostegno del Comune di Scicli e dell’agenzia di Comunicazione MediaLive.

