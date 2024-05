Baricco, Ranucci, Mieli e tanti altri: a Modica, al via Scenari 2024

Torna la manifestazione Scenari 2024, organizzata da Mondadori BookStore Modica insieme alla Fondazione Teatro Garibaldi. Scenari è la rassegna di libri e autori che segna l’estate modicana. Direttore dell’evento, Piera Ficili, che ha anche anticipato i nomi che prenderanno parte a questa edizione: Alessandro Baricco, Sigfrido Ranucci, Paolo Mieli, Vinicio Marchioni e Serena Bortone.

Che la Fondazione Garibaldi, come hanno confermato le parole del suo sovrintendente, Tonino Cannata, sposa senza se e senza ma, pianificandone assieme il percorso e il progetto. E saranno ancora gli scenari e gli angoli più belli della Città di Modica ad ospitare gli eventi che accompagneranno i week end di giugno e luglio.

Fra qualche giorno, il calendario definitivo e la presentazione ufficiale. Piera Ficili dichiara: “Questi sono i primi nomi ma abbiamo già altre conferme importanti che sveleremo cammin facendo. E’ un’idea che porto avanti e che riesco a realizzare assieme a collaboratori eccellenti, a cominciare dalle ragazze e dai ragazzi delle nostre librerie che si spendono per dare forza ad una manifestazione che è un proscenio per far conoscere ai nostri ospiti gli scorci e le bellezze di Modica“.

© Riproduzione riservata