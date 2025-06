La Guardia di Finanza compie 251 anni: a Ragusa, oltre 900 operazioni in 17 mesi, lotta totale a evasione, frodi e criminalità. FOTO

Oltre 900 interventi, 259 indagini, sequestri milionari e centinaia di denunce. È il bilancio, imponente e dettagliato, dell’attività svolta dalla Guardia di Finanza iblea tra il 2024 e i primi cinque mesi del 2025, numeri resi noti in occasione del 251° anniversario della fondazione. Un’azione “a tutto campo” a tutela della legalità economica, della spesa pubblica e della sicurezza del territorio.

FISCO E FRODI: LOTTA AGLI EVASORI E AI CREDITI FARSA

Nel mirino delle Fiamme Gialle 19 evasori totali e 69 lavoratori “in nero” o irregolari. Sono 89 i soggetti denunciati per reati tributari. Non solo: crediti d’imposta inesistenti per l’edilizia e l’energia sono stati bloccati o segnalati all’Agenzia delle Entrate, con sequestri di beni per oltre 1,2 milioni di euro.

Colpite anche frodi sulle accise, sul gioco illegale (31 verbalizzazioni, 3 denunce) e sulle partite IVA ad alto rischio fiscale, con una proposta di cancellazione dalla banca dati VIES.

SPESA PUBBLICA: OLTRE 2,6 MILIONI DI DANNI ERARIALI ACCERTATI

Occhi puntati sui fondi europei e sul PNRR: 79 verifiche su bonus, contributi e appalti pubblici per oltre 450 mila euro. Altre 264 operazioni hanno interessato il reddito di cittadinanza e le nuove misure di inclusione: scoperti oltre 1,2 milioni di euro indebitamente percepiti.

Frodi ai fondi UE per oltre 730 mila euro (di cui 270mila nell’ambito della PAC e della pesca), con una denuncia per contributi fittizi. Con la Corte dei Conti accertati danni erariali per più di 2,6 milioni, coinvolti 150 soggetti e segnalati 16 responsabili.

CRIMINALITÀ ECONOMICA: 23 DENUNCE PER RICICLAGGIO, SEQUESTRI PER OLTRE 5 MILIONI

Importante anche l’azione di contrasto alla criminalità organizzata e al riciclaggio: 11 interventi, 23 denunce, 195 mila euro di beni sequestrati. Denunciati anche 3 soggetti per abusivismo bancario e finanziario tramite canali digitali.

Monitorati oltre 1,1 milioni di euro in movimenti sospetti di valuta. In ambito societario e fallimentare denunciate 19 persone, con sequestri per oltre 640 mila euro. Proposte misure patrimoniali per quasi 5 milioni di euro ai sensi della legge sulla responsabilità amministrativa degli enti.

Sequestrati oltre 210.000 prodotti contraffatti e 2.200 kg di alimenti falsificati o non sicuri. In totale, 44 operazioni nel mercato dei beni e servizi, con 19 denunce.

IMMIGRAZIONE E SICUREZZA MARITTIMA: ASSISTITI OLTRE 2.900 MIGRANTI, 30 ARRESTI

Forte anche il presidio sul mare. La Sezione Operativa Navale di Pozzallo ha garantito vigilanza costante lungo i 90 km di costa ragusana. Da gennaio 2024 a maggio 2025, assistiti 2.904 migranti e denunciati 45 soggetti, di cui 30 arrestati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Nel periodo estivo, oltre 50 finanzieri presidieranno le coste a bordo delle unità navali, per garantire sicurezza e ordine pubblico.

DROGA, APPALTI E CORRUZIONE: NUMERI CHE FANNO RIFLETTERE

Nel contrasto allo spaccio di droga, sequestrati 2 kg di stupefacenti (hashish e marijuana), 21 denunciati, 16 arresti. In materia di appalti pubblici, monitorati oltre 7,8 milioni di euro. Denunciati anche 2 soggetti per peculato, per un valore superiore ai 32 mila euro.

Infine, su richiesta delle Prefetture, oltre 890 accertamenti per il rilascio di documenti antimafia, a conferma del ruolo centrale delle Fiamme Gialle nella prevenzione delle infiltrazioni criminali.

