La gioia torna in piazza: la provincia celebra il diritto al gioco insieme a Unicef. FOTO

Aquiloni al vento, trottole che girano, risate che rimbalzano tra vicoli e piazze: è lo spettacolo dell’infanzia che si riprende il suo spazio, celebrato con entusiasmo nella Giornata Mondiale del Diritto al Gioco, organizzata dal Comitato Provinciale per l’UNICEF di Ragusa. Un’ondata di energia, colori e voglia di stare insieme ha travolto Scicli, Modica, Frigintini, Pozzallo e Scoglitti, grazie alla partecipazione di centinaia di alunni delle scuole del territorio.

L’iniziativa si inserisce nel progetto nazionale “Cento luoghi per giocare”, promosso da UNICEF Italia e coordinato a livello regionale dal Comitato Sicilia, con la collaborazione dei Comitati Provinciali e il supporto di Eris Formazione. L’obiettivo: restituire centralità al gioco come diritto fondamentale di ogni bambino, sancito dall’Articolo 31 della Convenzione ONU.

“Il gioco non è un premio, ma un diritto. È il linguaggio più puro dell’infanzia”, ha dichiarato Elisa Mandarà, Presidente Provinciale UNICEF, che ha guidato l’iniziativa con la Segretaria Rossella Dicaro e un’equipe affiatata di volontari e operatori scolastici.

In ogni centro, un’esperienza unica. A Scicli, il cuore pulsante della manifestazione, la scenografica via Mormino Penna, patrimonio UNESCO, si è trasformata in un grande parco giochi, tra la meraviglia dei passanti e la partecipazione attenta del Sindaco Mario Marino, dell’Assessore alla Cultura Giuseppe Mariotta e della Comandante della Polizia Municipale Maria Rosa Portelli.

A Pozzallo, l’Istituto Comprensivo “Rogasi” ha animato la Villa e i Giardini Comunali, mentre a Modica e Frigintini, i diversi plessi dell’I.C. “Carlo Amore – Piano Gesù” hanno dato vita a giochi collettivi tra piazze e cortili scolastici. A Scoglitti, l’I.C. “Leonardo Sciascia” ha portato il gioco in piazza Sorelle Arduino, riscoprendo il piacere del tempo libero all’aria aperta.

Tantissimi i giochi della tradizione: dalla campana alla palla, dai rompicapo africani all’hula hoop, dalle corde per saltare ai domino in legno. Attività semplici ma potenti, capaci di distogliere bambini e ragazzi dagli schermi digitali per farli viaggiare nel tempo, in un’epoca in cui la strada era il primo campo da gioco.

In ogni luogo, erano presenti anche i banchetti solidali UNICEF, dove le famiglie hanno potuto sostenere i progetti dell’Organizzazione attraverso la donazione in cambio di giocattoli artigianali. Insieme ai sorrisi, non è mancata la riflessione: Gaza, Ucraina, i bambini in guerra e sotto le bombe, sono stati ricordati con commozione, in un silenzioso ma potente atto di consapevolezza.

A supportare l’iniziativa anche i ragazzi di Eris Formazione Ragusa, accompagnati dalle docenti Virginia Aescio, Desiree Belluardo e Concetta Bonaccorso, protagonisti attivi nel garantire accoglienza e animazione.

