La “Gioia” di Scicli diventa mostra fotografica a Palazzo Bonelli-Patané

A esporre i suoi scatti sarà Paola Magro, giovane e creativa fotografa sciclitana laureatasi recentemente presso l'Accademia di Belle Arti di Catania, che con la sua Portatori di luce pone l'accento sulla Pasqua sciclitana, focalizzando la sua attenzione sulla devozione dei portatori del Cristo Risorto, 'U Gioia, nel giorno più festoso e ricco di emozioni per uno sciclitano, dove l’instancabile forza della fede e della passione muove i portatori, alfieri travolgenti di chiunque sia partecipe di questo straordinario evento religioso e folkloristico.

Appuntamento dunque a Palazzo Bonelli-Patané da mercoledì 5 aprile e fino al 12 aprile quando la mostra sarà visitabile negli orari di apertura al pubblico del palazzo. Palazzo Bonelli-Patané per l'occasione farà trovare un regalo dentro l'uovo di Pasqua ai suoi concittadini: solo per chi è residente a Scicli, infatti, nei giorni di apertura della mostra fotografica, il biglietto d'ingresso al palazzo stesso sarà di soli 3€ anziché 6€, così da poter far conoscere ancor più agli sciclitani uno dei gioielli artistici più belli della loro città.

Il viaggio nel viaggio di Palazzo Bonelli-Patané si fa sempre più magico.