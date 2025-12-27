La ginnasta sciclitana Carola Modica vice campionessa italiana di corpo libero

Il titolo, prestigioso e di talento, è stato conquistato lo scorso fine settimana a Padova dove la ginnasta sciclitana si è esibita nella specialità del corpo libero. Grande e prestigioso il livello di esibizione per la quattordicenne che sta mietendo successi a tutti i livelli mostrando grandi capacità e preparazione tecnica. Il titolo di vice campionessa italiana lo ha conquistato nel corso della finale nazionale del Campionato Individuale Gold. Carola Modica, in forza alla palestra “Palladium” di Ragusa, ha conquistato il secondo posto nella gara di corpo libero confermando di essere una delle ginnaste più promettenti che ci sono in provincia. Ricco il suo palmarès individuale maturato fra studio ed allenamenti che la tengono impegnata nonostante la giovanissima età. La sua leggiadria tecnica ed artistica mostrata in pedana è la conferma dell’amore che la ragazza ha per questa disciplina sportiva.

