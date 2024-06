La Foto. Un ideale irraggiungibile, come la stella polare: una scatto da Costa di Carro

Il pensiero “Un ideale è come la stella polare: è irraggiungibile, ma indica la retta via” cattura perfettamente il senso di guida e ispirazione che gli ideali offrono, anche se la loro realizzazione completa può sembrare fuori portata. Questo concetto è splendidamente illustrato dalla tua fotografia realizzata a Costa di Carro, a Scicli da Marco Cappello.

Dettagli tecnici

Luogo: Costa di Carro – Scicli

Attrezzatura: Sony Alpha7iii – Tamron 17-28mm f/2.8

Tecnica per il cielo: Multiesposizione e unione di 140 scatti

Tecnica per la caserma: Multiesposizione e unione di 9 scatti

Fotografo: Marco Cappello

La fotografia è un’ode alla pazienza e alla precisione. La scelta di utilizzare la multiesposizione per il cielo e per la caserma ha permesso di catturare dettagli incredibili e una bellezza mozzafiato che, altrimenti, sarebbe stata impossibile da immortalare in un singolo scatto. La tecnica di unione di 140 scatti per il cielo evidenzia il movimento delle stelle, creando un effetto ipnotico che simboleggia l’irraggiungibilità degli ideali. Al contempo, l’unione di 9 scatti per la caserma assicura una nitidezza e una definizione che ancorano la scena nella realtà.

© Riproduzione riservata