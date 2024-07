La Foto: falce di luna e parossismo dell’Etna

Una spettacolare foto di Gianni Tumino è stata catturata nella notte del 31 luglio 2024, alle 03:15 ora locale, da Piano Fiera ad Adrano. La foto mostra la falce di luna illuminata dalla luce cinerea, con il vulcano Etna in pieno parossismo sullo sfondo. L’effetto drammatico della scena notturna è accentuato dalla luminosità della luna al 19% circa e dalle intense emissioni vulcaniche.

Dati tecnici

Fotocamera: Canon EOS R5 Mirrorless

Canon EOS R5 Mirrorless Obiettivo: Canon RF Zoom 100-500 mm a 400 mm, f/6,3

Canon RF Zoom 100-500 mm a 400 mm, f/6,3 Tempo di esposizione: 2,9 secondi

2,9 secondi ISO: 8.000

8.000 Software di post-produzione: Photoshop

Questa foto non solo cattura la bellezza naturale della luna e del vulcano, ma anche l’abilità tecnica necessaria per fotografare un evento così dinamico e in condizioni di luce così basse. La scelta di Piano Fiera come location si è rivelata perfetta per immortalare questo momento unico.

© Riproduzione riservata