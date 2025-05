La foto di Falcone proiettata sul retro di una chiesa: l’iniziativa di Giambattista Iapichino a Vittoria

L’immagine di Giovanni Falcone proiettata sul muro esterno della chiesa di San Francesco di Paola a Vittoria. L’omaggio di un privato cittadino al giudice ucciso dalla mafia il 23 maggio 1992, in coincidenza con la data del 23° anniversario.

L’iniziativa

Giambattista Iapichino abita nella zona centrale della città, in fondo a via Rosario Cancellieri, nei pressi del piazzale intitolato a don Salvatore Bella, sul retro della chiesa. E proprio quella grande parete sul retro della chiesa è stata scelta per proiettare l’immagine del magistrato simbolo della lotta alla criminalità organizzata. L’ubicazione della sua abitazione offre la logistica giusta per questo risultato.

“Quando Falcone venne ucciso avevo 14 anni – racconta Giambattista Iapichino – quei momenti e quegli eventi ebbero una grande risonanza dentro di me. Ne fui profondamente colpito. Per di più mio padre, in quegli anni, aveva una Croma di colore azzurro, proprio la stessa auto della scorta di Falcone che venne fatta altare in aria. E sapevo anche che di quel colore erano stati realizzati pochi esemplari. Così ogni volta che entravo nella macchina di papà continuavano a riaffiorare quei ricordi. Da tempo avevo questo desiderio, che vuole essere l’omaggio a un uomo e al suo impegno per la legalità. Non volevo avere notorietà. Era qualcosa che sentivo fortemente dentro. Adesso ho avuto l’occasione per farlo”.

Oggi l’omaggio alla legalità è avvenuto attraverso questa iniziativa. Sfruttando la posizione favorevole della sua casa, ha proiettato una foto di falcone, cambiandola ogni sera. E farà lo stesso a luglio. “Proietteremo l’immagine di Borsellino, l’omaggio all’altro grande magistrato ucciso due mesi dopo”. L’esperimento era stato avviato un mese fa. “Ho iniziato in occasione della processione del venerdì santo. Ho proiettato un’immagine del Cristo in croce, con la scritta ‘La sua morte, la nostra vita’. E ho voluto proseguire”.

